تظاهرة اخرى في البصرة قرب منزل رئيس مجلس المحافظة

2019/06/28 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ نظم العشرات من المواطنين في البصرة، مساء اليوم الجمعة، تظاهرة بالقرب من منزل رئيس المجلس صباح البزوني، وسط اجراءات امنية.وتأتي ذلك استكمالاً لتظاهرة انطلقت عصر اليوم قرب مبنى الحكومة المحلية في المعقل، تركزت مطالبها على تعويض ضحايا التظاهرات السابقة.هذا وشهدت البصرة خلال الأيام الماضية تظاهرات طالبت بالخدمات والتعيينات والقضاء على […]

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