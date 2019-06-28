الإمارات: لن نترك فراغا في اليمن

2019/06/28 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات: لن نترك فراغا في اليمنعدن - شدد مسؤول إماراتي كبير على أن بلاده لن تترك فراغا في اليمن، وذلك في تعليقه على تسريبات تتحدث عن انسحاب قوات بلاده المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.وقال المسؤول “صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات… لكنها ليست إعادة انتشار في اليمن”، مضيفا أن الإمارات ما زالت ملتزمة تماما بالتحالف العربي و“لن تترك فراغا” في اليمن.ونفت مصادر مطلعة في التحالف العربي صحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن تقليص الإمارات لوجودها العسكري في اليمن على خلفية التوتر في الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الإمارات تشكل إلى جانب السعودية القوة الأساسية في التحالف العربي لدعم الشرعية الذي لا يمكن أن ينهي دوره قبل تحقيق أهدافه في عودة الاستقرار إلى اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وكافة تداعياته وآثاره.وقالت مصادر يمنية إن المعلومات التي يتم تسريبها والمتعلقة ببدء الإمارات بسحب بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن ليست دقيقة، حيث أن مثل هذه التحركات عادة ما تأتي لاعتبارات عسكرية وتكتيكية أو في إطار إعادة الانتشار وإنها لا ترقى إلى درجة سحب القوات.وأشارت إلى أن ما يجري هو جزء من الحرب النفسية التي تعمل من خلالها إيران وحلفاؤها الحوثيون على إرباك الحزم السعودي الإماراتي في الحرب، ومحاولة دق الإسفين بين البلدين اللذين باتا يشتركان في مقاربة أوسع وأشمل من العمل على استعادة الشرعية، وهي مقاربة تسعى لجعل دول الخليج عنصرا محوريا في الحفاظ على أمنها القومي، بالاعتماد على الذات وتنويع الشركاء الاقتصاديين والعسكريين.

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