طلعت رضوان - المواطن بين أنظمة تحميه وأنظمة تسحقه

2019/06/28 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان المواطن بين أنظمة تحميه وأنظمة تسحقهطلعت رضوان الظروف الاجتماعية التى تتعرّض لها بعض الشعوب، نتيجة تدنى مستوى الاقتصاد الوطنى..وعجزالنظام السياسى على حماية مواطنيه، من جشع عصابات الاستيراد والتصديرالذين حازوا وصفــًـا لايستحقونه (رجال الأعمال) ونظرًا لأنّ شرفاء الوطن يعجزون عن مقاومة تلك الظروف القاسية، لذلك يضطرون لتأجيرقوة طاقتهم على العمل لدول أخرى..وأثبتتْ تجارب الواقع أنّ أسوأ معام......

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