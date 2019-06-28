مصرع أسرة كاملة بحادث غرق في قضاء زاخو

2019/06/28 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

لقي خمسة أفراد من عائلة واحدة، مساء اليوم الجمعة، مصرعهم غرقاً في نهر الخابور بقرية دوكري في قضاء زاخو.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني

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