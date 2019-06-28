زراعة كربلاء لـ

2019/06/28 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الجمعة، ان نحالي محافظة كربلاء البالغ عددهم 496 نحالا ينتجون أكثر من 116 ألف كغم من العسل من خلال

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