عشية زيارة وفد مجلس الامن للعراق : الطائرات التي استهدفت “أرامكو” انطلقت من العراق لا اليمن !

2019/06/28 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : خلص مسؤولون أمريكيون إلى أن الطائرات المسيرة التي قصفت المنشآت النفطية في السعودية في مايو الماضي، انطلقت من العراق وليس من اليمن، في حين تؤكد الحكومة العراقية أنها لم تعثر على أي دليل يؤكد تورط بلادها.صحيفة “وول ستريت جورنال”: وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين تأكدوا أن […]

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