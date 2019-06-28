القبض على متهمين بتهريب الآثار شرقي بغداد

2019/06/28 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على اربعة متهمين بتهريب الاثار شرقي بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في ببان” من خلال المتابعة المستمرة من قبل شعبة الشؤون الداخلية في افواج طوارئ بغداد ، تم القاء القبض بالجرم المشهود ، على المتهمين الاربعة في منطقة شارع فلسطين وضبطت بحوزتهم قطع اثرية معدة للتهريب “.واضافت” ان المتهمين كانوا يستقلون […]

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