بالفيديو – لحظة اطلاق نار حي على متظاهر في البصرة تشعل الغضب وحشود ليلية تتجمع !

2019/06/28 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : انطلقت تظاهرات قرب منزل رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، وسط اجراءات امنية مشددة وذلك استكمالا لتظاهرة سابقة في المحافظة , غير ان تطورا حدث بعد اطلا نار على متظاهرين بزخات متفرقة ادى الى مقتل احدهم على الفور مما ثار غضب المئات منهم .وقال شهود ان الاف يتجمعون وان القوات الامنية […]

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