2019/06/28 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت درجات الحرارة في عدد من العواصم والمدن الأوروبية، ارتفاعا غير مسبوق، وسط توقعات بإستمرار موجة الحر لعدة أيام.

وأطلقت فرنسا تحذيرا باللون البرتقالي، والذي يمثل الفئة الثانية من التحذيرات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، بعد أن سجلت دوائر الأرصاد الجوية، وصول الحرارة الى معدلات قياسية، وصلت في بعض المناطق الى خمس وأربعين درجة، فيما قامت بلدية العاصمة باريس بتشغيل نافورات ورشاشات المياه في محاولة لتلطيف الجو في بالساحات العامة، في وقت أجلت فيه بعض المدارس إجراء الاختبارات، عقب اغلاق نحو أربعة آلاف مدرسة أبوابها، بسبب موجة الحر.

ووصلت درجات الحرارة في اسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، الى ارقام قريبة من تلك المسجلة بفرنسا، فيما اندلع حريق كبير بغابة في إقليم كاتلونيا الاسباني، بعد ارتفاع للحرارة، وصفته السلطات في البلاد بألاسوأ خلال عشرين سنة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدول الأوروبية تشهد ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدول الأوروبية تشهد ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).