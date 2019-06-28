كاتب بعثي طائفي .. يطعن بنسب قليلة البو محمد ويقول الكورد الفيليين فرس،

2019/06/28 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

فرية الطعن في اصول القبائل العربية الشيعية، خلال قرائتي لكتاب هذا البعثي الطائفي الوهابي الكذاب الاشر وجدت ان هذا الدعي لم يسلم من افترائاته حتى القبائل العربية الذين اختاروا مذهب ال البيت ع ووصف عشيرة ال بومحمد انهم سكنوا بالعمارة وتمعدنوا وصوب جام غضبه على الكورد العراقيين الفيليون الاصلاء بحجة انهم فرس وعجم وأيضا تطرق لقضية تشيع القبائل العربية وحاول إنكار أن التشيع كان موجودا بالعراق منذ عهد صدر الاسلام تطرق لقضية تشيع القبائل العربية خلال القرنين الماضيين أو الثلاثة القرون الأخيرة وللاسف استعمل مفردات قذرة في الإساءة لقبيلة ال بومحمد العربية الأصيلة العزاوية قبيلة المناضلين والعلماء والمجاهدين، يقول في صفحة ٢٩٦ ومن المترفضة اي المتشيعين عشيرة الدوار وعشيرة الدفافعة وعشيرة ال بومحمد وهم من عشيرة العزة وترفضوا قريبا وتمعدنوا؟ انظروا لهذا المنحط النتن يصف ال بو محمد أنهم معدان بسبب تشيعهم؟

ونسب قول يقول إن البومحمد كانوا يعيشون في أكواخ من البردي ورغم أن مهنتهم الرئيسية تربية الجاموس وقد كانوا يمارسون زراعة الرز وصيد الأسماك وكانوا موضع احتفار القبائل العربية المجاورة واشيع أن اصلهم من الهنود والفرس وكانت العشائر ترفض تزويج بناتها لأبناء ال بومحمد وتشير أن زواجهم المختلط مع الفرس دليل على تخلفهم، صفحة ٢٩٧؟

عشيرة ال بومحمد كانوا ولازالوا شيوخ اصل وفصل ورحم الله الشيخ محمد العريبي قاتل المحتلين وعندما ولد العراق أصبح عضوا بالبرلمان في مجلس النواب العراقي ويمتاز بالتدين وكان عنده شيخ رجل دين يهتم بشؤون قبيلة البو محمد يعلمهم اصول الدين وهذا يحسب الى الشيخ محمد العريبي، لكن حقد البعثي الطائفي علي الشوك على البو محمد دوافعه طائفية اكيد اصل علي الشوك أحد الهنود والشيشان والترك هذا المعتوه لم يكن عربي اصيل لذلك يحاول أن يسيء للقبائل العربية الشيعية، البو محمد إمارة عظيمة يوجد تحت لوائهم قبائل اخرى فمن هو الأصيل أيها البعثي الرذيل انت ام البو محمد؟ وعندما دخل التليفون للعراق اول عائلة في العمارة اقتنت تليفون في وقت كان اجداد البعثي الطائفي علي الكاش تائهون في الصحاري أو يعملون عتالين في ساحة الشورجة لدى التجار الفيليون واليهود العراقيين،

ويقول في صفحة ،٢٩٦ أما الحيدرية فهم من الأكراد وقد ذكرهم المؤرخ عباس العزاوي بقوله هم من الأكراد يدعون نسبهم للنبي ص وهناك شكوك حول هذا الامر، فهناك من يعتقد اصلهم فارسي وأنهم نزحوا للعراق رافضين التشيع الذي فرضه إسماعيل الصفوي على الفرس، وبقوا على عقيدتهم السنية الشافعية كبقية الأكراد ماعدا الفيلية وهم من الأكراد الفرس الذين تشيعوا؟

أن شر البلية مايضحك هذا البعثي الوهابي الكذاب الاشر ينسج اقوال من مخيلته ويلقيها على المرحوم عباس العزاوي والذي الف كتاب عن القبائل العراقية ككتاب تاريخي وليس ككتاب نسبي المرحوم العزاوي ذكر التحالفات القبلية ولم يذكر الأصل العشائري الحقيقي للكثير من المتحالفين، هناك تشابه بين الاسماء والالقاب مثلا ال هاشم أبناء محمد العامر الخفاجي وبسبب واقعة امهم شايعة الظاهرية بتحريض أبنائها الاحد عشر على قتل أبناء عمومتها قتلة زوجها والذين قتلوه بسبب تزعم جدنا محمد العامر لزعامة الظواهر المياحية بسبب أن شيخ الظواهر لم يكن عنده ولد، شايعة تسببت بقتل أبناء عمومتها وحرقهم بالنار في ناحية محرجه بقضاء الحي وعلى إثر المعركة هرب أبناء العامر الخفاجي الى الاهوار ودخلنا في تحالفات والعزاوي ذكر أن ال هاشم مياح وذكر إخوة هاشم منهم عاشق جد المطرب المرحوم سلمان المنكوب أنهم بني لام وذكر احفاد خشم شقيق هاشم أنهم شمر، والحقيقة هذه تحالفات والتحالف أمر طبيعي لكن ليس اصل، كل العرب يحافظون على أصولهم وانا امتلك شجرة نسب توصلني الى نبي الله اسماعيل ع اقول الحيدريين منهم ساده اصلهم من المدينة المنورة وليس من إيران كما يزعم هذا الدعي ومنهم عائلة السيد الحيدري أحد مراجع الشيعة واحد قادة مقاومة الاحتلال البريطاني للعراق ومنهم عائلة السيد المرجع كمال الحيدري والسيد محمد الحيدري الذي شغل منصب قيادي في المجلس الأعلى سابقا وحاليا، وسدنة الامام العسكري هم سادة حيدرية وعندنا في الكوت بيت ابو الهوى عوائل في الكوت أصيلة ايضا سادة حيدريون،

السادة الحيادر -الحيدري- الموسوية

اسرة مشعشعية موسوية علوية من ذرية السيد حيدر بن السيد محسن بن السيد محمد المهدي مؤسس الدولة المشعشعية والجد الجامع للسادة المشعشعيين بن فلاح بن هبة الله بن الحسن الجبيلي دفين منطقة الجبيلية في البصرة بن علي المرتضى علم الدين بن النسابة فخار الدين بن معد بن فخار بن أحمد بن أبي القاسم محمد بن أبي الغنائم محمد بن الحسين شيتي بن محمد الحائري الملقب (بالعكار) دفين قضاء الحي جنوب واسط بن السيد إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن الامام موسى الكاظم .



والجد الجامع لهذه العشيرة الكريمة هو السيد حيدر بن السيد محسن المولى صاحب اللقب الذي صار أسمه لقبا و لأحفاده من بعده و السادة الحيادرة سادة أجلاء لهم قيمة عالية ورفعة سامية في المجتمع ولهم مواقف وطنية معروفة.



عميدهم السيد حسن بن السيد صالح بن السيد حسين بن مسلم بن محمد بن مبارك بن مشكور بن غويزي بن علي الله بن كرم الله بن الحسين الاشرم بن إسماعيل بن السيد لاوي بن السيد حيدر المولى المشعشع الجد الجامع للسادة الحيادرة.



وفروعهم السادة الشرمان واَل بوحجي وألبو سعيد وألبو كريم واَل أبو لاوي واَل بو منيجل واَل بو عربي وألبو هدية واَل بو ياسين واَل بو مرزوك واَل بو نوح واَل بو دبيس واَل بيت سيد خلف، هذا هو نسب السادة الحيدريون يا ايها البعثي الطائفي المتسافل

ويجب الانتباه الى ان هنالك سادة ايضا حيدريون حسنيين وهنالك عشيرة تسمى بيت حيدر وهم من ال چبينة البوعطوان من قبيلة ال ازيرج الكريمة، ويوجد لقب حيدري لدى أبناء العراق البررة الكورد الفيليون منهم الصديق الحاج المجاهد جبار الحيدري ابو حيدر أحد زعماء المجلس سابقا وبدر حاليا، ومؤسس الحركة الفيلية في عام 1981 وأحد الوجوه الطيبة تعرض للسجن بالسبعينيات من القرن الماضي وهرب من العراق ثم الى ايران وصودرت امواله ومعمل له، وبعد سقوط صدام القذر ورغم وجوده في منظمة بدر لم يحصل على حقه كسجين سياسي ولا يحصل على رتبة دمج ولا تم تعويضه عن امواله التي صودرت وكانت مودعه في بنك الرافدين ولا حصل تعويض عن المصنع الذي كان يملكه، أما بولند الحيدري فهو كوردي شمالي يتكنى في لقب الحيدري كوردي شمالي، أما قول هذا الامعة البعثي الطائفي أن الكود الفيليون أنهم فرس فهذا حقد طائفي اعمى ظلامي يكشف بعثية هذا التافه، الفيليون سكنوا العراق قبل مجيئنا نحن العرب من اليمن والجزيرة العربية، أما الكذاب علي الكاش فهو أحد المستعربين لا يمت للعرب في إي صلة يقول الدكتور محمد رشاد الفضل(

من المعلوم أن الشعب الكوردي جزء من الآمة الكوردية العريقة المجزأه والمغبونه تاريخيا , والكورد ليس شعبا بلا دولة بل هم (( امة بلا دولة )) , رغم ان تاريخ الكورد يعود الى أكثر من 5 الاف عام وجدوا على أرضهم التي تسمى ب ( أرض الكورد أو كوردستان ) التي هي وطن الآمة الكوردية .وقد ورد اسم الكورد القديم ( الميديون ) في الكتب القديمة المقدسة ومنها التوراه او الوصايا القديمة ( العهد القديم ) , ولهذا فان وجود الكورد على ارضهم في غرب ايران وجنوب تركيا حتى سنجار وجبال حمرين هو ثابت تاريخيا مما يعد وجود الكورد في أرض الجبال او اقليم الجبال ( ميديا ) هو اسبق في الوجود من الشعوب الاخرى , وقد انقسمت هذه المنطقة فيما بعد و لاسيما بعد الحرب العالمية الاولى وتجزأت الامة الكوردية الى شعوب تسكن في كوردستان العراق ( كوردستان الجنوبية ) وفي غرب ايران وفي كوردستان الشمالية في تركيا وكذلك في سوريا , هذا بالاضافة الى وجود اعداد غفيره هاجرت بحثا عن الامان الى الاردن ولبنان وغيرها من البلدان .





والكورد الفيليون , شعب عريق عاش على أرض الحضارات وهم جزء من هذه الامة الكوردية , ويذكر العديد من المؤرخين الى انهم من بقايا العلاميين او الكوتيين في وسط وجنوب العراق ( مندلي زرباطية , بدره , جصان , خانقين , كركوك , بغداد وغيرها من المدن العراقية الى جانب المدن الايرانية الاخرى ).



والكورد الفيليون ينحدرون من عشائر كوردية نبيلة معروفة بشجاعتها وصفاتها الطيبة في الكرم والتسامح والوفاء بالعهود واحترامها , عاشت في منطقة خوزستان وشرق العراق وبخاصة في شرق دجلة وهي من اقدم المناطق التاريخية في العراق والتي نشأت عليها اقدم الشرائع في التاريخ الانساني) والفيليون غالبيتهم شيعة وجزأ صغير سنة يسكنون في باب الشيخ وبعدهم الطائفي البعثي علي الكاش وقومه أنهم عرب اصلاء هههه منهم البعثي صلاح الشيخلي بل معظم الوجوه السنية المتصدية لتمثيل المشهد العربي العراقي السني هم ليسوا عرب وانما اتراك وشيشان وافغان وهنود سكنوا بالعراق واستعربوا من خلال حمل القاب توحي انها عربية ولاتوجد عندنا عشيرة قحطانية أو عدنانية تحمل لقب الشيخلي أو الباحه جي أو أو …..الخ لماذا عندما يكون المواطن العراقي من أصول فارسية وتركية أن كان سني يكون عربي اصيل واذا كان شيعي يكون عجمي؟، يوجد عندي تكملة لهذا الموضوع في حلقات ردنا التي ننشرها بموقع صحيفة العراق بشكل متوالي بها تفاصيل اكثر

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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