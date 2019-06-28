بالصور.. عروسان يحتفلان بزفافهما في المتحف الوطني

2019/06/28 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد المتحف الوطني، اليوم الجمعة، احتفال عروسين بزفافهما في أول أيام افتتاحه أمام الزائرين طيلة أيام الاسبوع، وسط ابتهاج وفرحة الزائرين.

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