صادرات جنوب العراق من النفط تصل الى ثلاثة ملايين ونصف يوميا

2019/06/28 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مسؤولان نفطيان ،الجمعة، أن صادرات العراق النفطية من موانئه الجنوبية حتى الآن في يونيو حزيران وصلت إلى 3.44 مليون برميل يوميا.

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