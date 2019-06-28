2019/06/28 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد فشل تأثير الحظر على الجمهورية الاسلامية ..



ماذا حصل بين الكونغرس و البيت الابيض؟!

بعد فشل تهديدات البيت الأبيض اليومية ضد إيران وعدم قدرتها على

انتكاس عزم الشعب الايراني ، هذه المرة دخل مجلس الشيوخ الأمريكي في

لعبة خوف وضغط للتعويض عن فشل البيت الأبيض.الى ذلك لم يوافق نواب مجلس الشيوخ الامريكي اليوم على مشروع قرار

الذي يحتاجه #ترامب للحصول على تصريح من الكونغرس الامريكي لمهاجمة

إيران.

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