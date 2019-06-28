التربية تكشف تعديلات واضافات جديدة على مناهج التعليم

2019/06/28 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير التربية وكالة قصي السهيل بان طباعة المناهج الدراسية ستكون داخل العراق موضحاً بان المناهج ستشهد تعديلات واضافات جديدة من قبل وزارة التربية.

واوضح السهيل في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" طباعة المناهج الجديدة وحسب قانون الموازنة العامة لسنة 2019 ، فأنها ستطبع داخل العراق ، حيث ان الطباعة خارج البلاد تكون مخالفة قانونية صريحة ، وذلك من اجل تلافي حدوث حالات الفساد في عملية الطباعة".وبين ان" وزارة التربية بدورها ستعمل على تصحيح الاخطاء الواردة في المناهج وادخال مواضيع وابواب جديدة ضمن المنهج ذاته، مع التشديد على اهمية اختيار مؤلفين اكفاء وذو خبرة من اجل اضافة مواضيع جديدة"، مشيرا ان" لجنة التربية النيابية ناقشت مع المدراء العامين في الوزارة بحضور مسؤولي المطابع الاموال المصروفة على الطباعة في السنوات الماضية، وآلية الصرف والموازنة المخصصة لاعادة طباعة المناهج ".انتهى

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