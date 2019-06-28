الاطاحة بناقل الانتحاري في خانقين

2019/06/28 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى:الفرات نيوز} اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اعتقال الارهابي الذي نقل الانتحاري وقدم التسهيلات اللوجستية له للتفجير في قضاء خانقين.

وقال العبادي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه،" تمكنت قوة امنية خلال عملية استباقية اشتركت فيها مدرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى ومكافحة ارهاب بعقوبة و بهرز من القاء القبض على الارهابي الذي كان ينقل ويقدم الدعم للانتحاري الذي قتل على يد الاجهزة الامني في خانقين والمطلوب وفق المادة 4ارهاب لمديرية شرطة قضاء الدوز "مبيناً" ان العملية نفذت بقضاء الدوز في محافظة كركوك ".واوضح العبادي" نفذت هذه العملية من خلال جهود استخبارية دقيقة دامت لايام بعد قتل الانتحاري حيث نجحت باعتقال الارهابي والداعم الاول للانتحاري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وعرضه للقضاء لينال جزائه العادل".انتهىبواسطة: حميد الفهد

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