2019/06/28 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مركز حقوقي سوري، اليوم الجمعة، إن قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) سلمت قياديا في تنظيم داعش إلى دولة أوروبية.

وقال مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا في بيان إن «الإدارة الذاتية سلمت اليوم الجمعة قيادياً في تنظيم داعش إلى إيطاليا».

وأوضح المركز، أن «الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا سلمت أحد قيادات تنظيم داعش يحمل الجنسية الايطالية إلى ممثلين عن حكومة بلاده الذين يزورون شمال البلاد منذ يومين، حيث عقدوا سلسلة لقاءات مع القادة المحليين».

وأشار إلى أن «الوفد الايطالي يضم ممثلين عن مكافحة الإرهاب والتحقيق وطبيب في الشرطة العسكرية الإيطالية، إضافة لممثلين من التحالف مختصين بعمليات نقل معتقلي تنظيم داعش من شمال وشرقي سوريا إلى الأطراف الدولية».

وتؤوي مخيّمات شمال شرق سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة.



ولا يشمل هذا العدد العراقيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوحدات الكوردية تسلم قيادياً في داعش إلى دولة أوروبية‎) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوحدات الكوردية تسلم قيادياً في داعش إلى دولة أوروبية‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).