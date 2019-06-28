صحيفة أميركية تتهم العراق بضرب منشآت نفط سعودية

2019/06/28 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الجمعة أن مسؤولين أمريكيين خلصوا إلى أن الهجوم بطائرات مسيرة على أنابيب النفط السعودية في شهر ايار كان مصدره العراق وليس اليمن، مما دفع مسؤولين عراقيين لمطالبة واشنطن بمزيد من المعلومات التي تدعم هذا الزعم.وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين مطلعين على معلومات المخابرات بشأن الهجمات

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