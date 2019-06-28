أحمد الجبوري يؤكد اخماد جميع حرائق معمل كبريت المشراق جنوبي الموصل

2019/06/28 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق معمل كبريت المشراق جنوبي الموصل بمحافظة نينوى.

واكد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر، إخمادجميع الحرائق الكبريتية في معمل المشراق، مقدما شكره لكل من ساهم في الإطفاء واحتواء هذه الكارثة البيئية.

ودعا الجبوري، الحكومة الاتحادية الى معالجة اكثر من مليون طن من المخلفات السامة بطمرها، إضافة الى بيع الكبريت المخزون بشكل مباشر، حتى لا تتكرر المأساة سنوياً.

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