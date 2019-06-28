2019/06/28 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج شهكة عشك مع الشاعر عمر العلي والشاعر عمار سالم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -A8HumsRYbk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج شهكة عشك مع الشاعر عمر العلي والشاعر عمار سالم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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