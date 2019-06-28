شرطة ديالى تعلن القبض على ناقل انتحاري قُتل بكورنيش قضاء خانقين

2019/06/28 | 23:21

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بغداد اليوم _ ديالى

اعلنَت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة (28 حزيران 2019)، القبض على الارهابي الذي قام بنقل الانتحاري الذي حاول تفجير نفسه في شارع الكورنيش بقضاء خانقين. وقال قائد الشرطة، اللواء فيصل العبادي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة امنية تمكنت خلال عملية استباقية شاركة فيها مديريات الاستخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى وبعقوبة وبهرز، من القاء القبض على الارهابي الذي كان ينقل ويقدم الدعم اللوجستي للانتحاري الذي قتل على يد القوات الامنية في شارع الكورنيش بقضاء خانقين".واوضح أن "الناقل هو من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 ارهاب"، مشيراً الى أن "العملية نفذت في قضاء الدوز بمحافظة صلاح الدين".ولفت الى أن "العملية تم تنفيذها من خلال الجهود الاستخبارية الدقيقة التي دامت لايام بعد قتل الانتحاري، حيث نجحت بالقبض على الارهابي والداعم والاول للانتحاري، كما اتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه".

بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الجمعة، عن قرب تطبيق ستراتجية "الطرق المحصنة" داخل المحافظة.

وقال العبادي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى تتمتع بموقع سيتراتيجي مهم، وهي تمثل معبر لطرق ب

بغداد اليوم _ بغداد

حذرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، من عصابات منظمة تمارس النصب والاحتيال باللباس الخليجي، تُصرّف عملات بلا قيمة بملايين الدنانير.

وذكرت قيادة شرطة كربلاء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "ال

بغداد اليوم _ النجف

أعلنت مديرية شرطة النجف والمنشآت، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة منزل قيد الإنشاء في المحافظة.

وقال إعلام المديرية في بيان، إن "معلومات توفرت لدى قسم نجدة النجف حول دخول متهم لسرقة ا

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