زج باصات حديثة للعمل داخل الكاظمية المقدسة

2019/06/28 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} باشرت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل بزج باصات حديثة نوع King Long ،اليوم الجمعة ، للعمل داخل مدينة الكاظمية المقدسة ،وذلك ياتي ضمن الجهود الخاصة للارتقاء بواقع النقل الداخلي.

واوضحت الشركة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان عمل حافلات الشركة الحديثة نوع King Long يكون عبر محور الاعظمية باب الدروازة جسر الائمة وانها تلائم شرائح المجتمع من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.واشار، ان مدينة الكاظمية تشهد زخم من الوافدين الى زيارة الامامين الكاظمين عليهما السلام مما يتطلب توفير وسائط نقل مريحة.وكانت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود اعلنت مسبقا عن ادخال باصات حديثة الى مدينة الكاظمية باتجاه المحاور الاخرى للمدينة المقدسة.انتهى

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