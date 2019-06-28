الولايات المتحدة: الهجمات على خط أنابيب في السعودية انطلقت من العراق

2019/06/28 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مسؤولين أميركيين توصلوا إلى أن الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على أنابيب النفط في السعودية في الرابع عشر من مايو أيار الماضي كان مصدرها العراق وليس اليمن.وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مكالمة هاتفية في وقت سابق من الشهر الحالي، حثه على اتخاذ خطوات لضمان ألا يصبح العراق منصة جديدة للهجمات.من جهة أخرى، طالبت الحكومة العراقية إدارة الرئيس دونالد ترمب بتسليم دلائل إضافية تؤكد ذلك الادعاء.ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مقربة لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي قوله هذا الأسبوع إن وكالات استخبارات بلاده لم تجد دليلاً على ضلوع العراق في تلك الهجمات.وذكرت الصحيفة أن الاستنتاج الذي توصل إليه مسؤولون أميركيون يشير إلى أن ميليشيات عراقية موالية لإيران تقف وراء الهجمات الأخيرة، وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة من محاولة حلفاء إيران فتح جبهة جديدة في الصراع بين طهران وواشنطن.

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