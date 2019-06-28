2019/06/28 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسؤولون العراقيون يشككون في التقييم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أمريكية عن مسؤولين: الهجوم على أنبوب النفط السعودي نفذ من العراق وليس اليمن ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة أمريكية عن مسؤولين: الهجوم على أنبوب النفط السعودي نفذ من العراق وليس اليمن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).