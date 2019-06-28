البحرين توضح هدف ورشة المنامة

2019/06/28 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، الجمعة، ان ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل، لافتا إلى ان المنامة تدعم حق الشعب الفلسطيني بدولة على حدود عام 1967.

جاء ذلك في لقاء متلفز لآل خليفة اليوم ، قال فيه ان "المنامة تدعم حق الشعب الفلسطيني بدولة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرا إلى أن" ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع اسرائيل".واضاف آل خليفة: "لم نسمع إلى الآن عن أي خطة سياسية للسلام"، موضحا أن "للسلطة الفلسطينية رأيا نحترمه وهي تحترم موقفنا".وتابع بالقول، أن "صفقة القرن تكون بين طرفين ولا نعلم أي شيء عما يسمى صفقة القرن"، ولفت إلى أن "خطوات التطبيع تكون برفع علم وفتح الحدود".وبين وزير الخارجية البحريني "تحدثت لوسائل إعلام إسرائيلية لإيصال موقفنا مباشرة لشعبها".عن التوتر الإيراني الأميركي، قال "نقدر الموقف الأميركي بعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية تسعى إليها إيران"، مشددا على أن "إيران تتحمل مسؤولية أي مواجهة أو تصعيد عسكري في المنطقة".وكان العشرات من المحتجين قد اقتحموا مساء أمس الخميس، مدخل مبنى السفارة البحرينية في العاصمة بغداد، تنديدا باستضافة المنامة لورشة اقتصادية خاصة بصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.وتنظم البحرين في هذه الأيام مؤتمر المنامة الذي أقيم بحضور شخصيات ومسؤولين من عدة دول، من بينها اسرائيل، والولايات المتحدة وحمل اسم ورشة المنامة لدعم السلام.ويواجه المؤتمر انتقادات رسمية على لسان مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله فضلا عن انتقادات شعبية تتهم "المؤتمر بالتحضير لصفقة القرن والتطبيع والتنازل عن الاتفاقات المبرمة خلال المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والتي تتحدث عن اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وعدة بنود أخرى".

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