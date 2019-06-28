2019/06/28 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعتبر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة، مؤتمر المنامة "خطوة خطيرة وخيانة لقضية الامة الاسلامية".

وقال المالكي في تغريدة له على تويتر اليوم، (28 حزيران 2019)، تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "الأمة الاسلامية بكل تنوع شعوبها ترفض وتستنكر عقد مؤتمر المنامة الذي يعتبر خطوة خطيرة وخيانة لقضية الأمة الاسلامية عامة".واضاف "شيء غريب ان تصل الأمور الى قبول ذلة الاعتداءات الصهيونية على مقدسات الأمة في فلسطين والجولان وعدوانها على سوريا ولبنان والمقدسات الاسلامية".وتابع "ندعو شعوب الأمة الاسلامية للتحرك الجاد وتنظيم مواقفها لرفض هذه الخطوة المتقدمة من حالة الانبطاح والتسليم على طريق صفقة القرن وادانة الأنظمة والدول المشاركة في المؤتمر باعتبارها متواطئة وشريكة ولايمكن عقد الآمال عليها بمواقف شجاعة مبدئية".واختتم قوله "شكرا لكل من رفض المشاركة وأعاد هذه الدعوة المذلة الى أصحابها، ونخص بالذكر لبنان والعراق والجمهورية الاسلامية الايرانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يهاجم مؤتمر المنامة بلهجة شديدة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يهاجم مؤتمر المنامة بلهجة شديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).