المغرب تهزم ساحل العاج بأمم إفريقيا وتتأهل لثمن النهائي

2019/06/28 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

انتزع المنتخب المغربي، اليوم الجمعة، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16 "ثمن النهائي" لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وتغلب المنتخب المغربي

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