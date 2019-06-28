ديالى تعلن اعتقال ناقل الانتحاري الذي قُتل على يد القوات الامنية بقضاء خانقين

2019/06/28 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنَ قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الجمعة، عن اعتقال ارهابي نقل انتحاريا وقتل على يد القوات الامنية قبل تفجير نفسه

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