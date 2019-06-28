المالكي يحذر حزبه من تمحورات وإنشقاقات وتنظيمات جديدة

2019/06/28 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري كامل المالكي كلمة تضامنية الى حراكات الدعاة الإصلاحية الممهدة لانعقاد المؤتمر العام القادم للحزب.وقال في كلمته : أود ـ ابتداء ـ التأكيد على أهمية حالة الحوار الإيجابي والمنفتح والمنتج التي تشهدها أروقة الدعاة، سواء في إطار اللقاءات الثنائية أو الجماعية أو الحراكات الخاصة، والتي تهدف الى المساهمة في مشروع إعادة بناء الدعوة وتصفير أزماتها وتجميع جهود أبنائها، تمهيدا لانعقاد المؤتمر العام القادم للدعوة.واضاف: ليس لدي أدنى شك بأن مايقوم به الدعاة في هذا المجال؛ إنما ينطلق من حرصهم على مدرستهم التي لايزالون ينتمون الى نظريتها وفكرها وتاريخها ومسيرتها ورمزها المؤسس.

واضاف: أن حزب الدعوة الإسلامية ـ منذ تأسيسه ـ لم يكن يوماً بعيداً عن الصعوبات والمشاكل والتحديات والإنقطاعات والخلافات في وجهات النظر، فعلى مر سنوات “الدعوة” كان من أبنائها من يبقى متمسكاً حتى النفس الأخير بغاياتها و أهدافها ومهامها، كما كان هناك من يتلكأ ويتباطاً ويتعب و يستسلم للصعاب والمعوقات، وهناك أيضاً من يحيد عن الطريق ويسقط في امتحان الإبتلاءات.

وتابع: ولكن “الدعوة” المتمسكة بحبل الله (تعالى)، والعاملة بشريعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وآل بيته (عليهم السلام)، والمعبّأة بالقدرة على إعادة البناء، والمجبولة على المواجهة والمقاومة والتحدي، ظلّت وستبقى قادرة على مواجهة التحديات وإعادة بناء نفسها.

واوضح: يجب أن نقر، بأن تحقيق حزبكم المجاهد لحزمة الإنجازات والنجاحات السياسية والتنظيمية المهمة بعد العام 2003، كان يترافق مع إخفاقات وإنكسارات في مجالات أخرى؛ لتشكِّل النجاحات والإخفاقات صورة الواقع الحقيقي الذي تعيشه “الدعوة” اليوم.





و أكد: أهمية المنهج الواقعي المتوازن في توصيف واقع حزبنا، وتجنّب التسطيح والتهويل.





وبين: إن الإنتقال إلى المستقبل، وإلى مشاريع إعادة البناء، ينبغي أن ينطلق من الواقع ومعطياته، والاعتراف بحقائقه، والإقرار بإخفاقاته، والنظر في مكامن قوته ومؤشرات نجاحاته.



وإلّا فإنّ العبور على الواقع وتغافل حقائقه، لن ينتج عنه تخطيط بنّاء ينقل “الدعوة” من واقعها الى مستقبل أفضل مشرق.

واشار الى: إن حزب الدعوة الإسلامية ليس مجرد تنظيمٍ سياسي يهدف الى الوصول الى السلطة، ولا تكتلٍ انتخابي موسمي، ولا تجمّعٍ يزول بغياب مؤسسيه أو تغيير قيادته أو زوال الظروف التي أدت إليه، بل هو مدرسة عقدية تنظيمية سياسية متجذرة اجتماعياً، ومفصل رئيس من مفاصل المسار الإسلامي الطويل الذي يمتد الى قرون طويلة، ومنعطف تاريخي في كفاح مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، و هو القوة المعارِضة الأساس التي قارعت نظام البعث، أي أنه بات ـ منذ عقود طويلة ـ علامةً مميزة فارقةً على المستويين التاريخي والجغرافي، ولا تؤثر في ديمومتها واستمرار فاعليتها وحضورها، إخفاقات أو انكسارات أو محاولات استئصال.





وتابع: و من أجل توفير المخططات العلمية السليمة لمشروع إعادة البناء، و وسائله النوعية العملية الفاعلة، و إيجاد حراك مؤسَسي ديناميكي مستدام داخل “الدعوة” لهذا الغرض، فإننا بحاجة الى توظيف المناهج العلمية والتجارب الناجحة ذات الصلة بهذا المشروع، كما بحاجة الى جهود جميع الدعاة دون استثناء، منتظمين ومنقطعين.

وافاد: أعتقد أن إعادة بناء الدعوة يرتكز على ستة محاور أساسية، تشتمل على نظرية “الدعوة” ومشروعها الفكري والثقافي، وهيكل الحزب ومشروعه المؤسَّسي ونظامه الداخلي، والمشروع السياسي للدعوة، والبناء التنظيمي، وإعادة التحام المنقطعين، والمشروع الإعلامي، ومشروع تيار الدعوة العام.

و أكد :أنني مع أي جهد أو حراك يهدف الى إعادة بناء الدعوة، على أن تحمل هذه الحراكات خطاباً دعوياً حقيقياً في جوهره وشكله، وأن تبتعد عن شخصنة عملية الإصلاح، وأن لا تؤدي الى تمحورات وإنشقاقات وتنظيمات جديدة، فهي خطوط حمراء لاينبغي الإقتراب منها، لأنها ستراكم المشاكل والتحديات، وتضاعف الفواصل.



بل ينبغي أن نكرس جهودنا جميعاً من أجل عودة التحام الدعاة دون استثناء، سواء الأفراد أو التنظيمات التي تنتمي الى مدرسة الدعوة العظيمة، لأننا جميعاً ننتمي الى رحم واحد ومنظومة فكرية واحدة، ومسيرة واحدة، وهموم وتحديات ومصير مشترك”.

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