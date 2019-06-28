2019/06/28 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق نشر الباحث والكاتب صادق الموسوي على حسابه في “فيسبوك” صورة لرئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم وهو يتجول في منطقة سكناه بإحدى ضواحي لندن حيث يعيش حياته الطبيعية بعيدا عن ضجيج السلطة والتزاماتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فؤاد معصوم يجوب شوارع لندن “وحيدا” بلا حمايات ولا جكسارات..عندما تنتهي لذة السلطة..!!!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فؤاد معصوم يجوب شوارع لندن “وحيدا” بلا حمايات ولا جكسارات..عندما تنتهي لذة السلطة..!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).