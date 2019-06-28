2019/06/28 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: juM4q-G0AQI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية / تقديم زينب الغانم / التحالفات السياسية .. التزامات ام توافقات ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية / تقديم زينب الغانم / التحالفات السياسية .. التزامات ام توافقات ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).