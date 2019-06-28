شرطة النجف تعقد اجتماعاً امنياً بحضور وزير الداخلية والمحافظ

2019/06/28 | 23:53

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بغداد اليوم _ النجف

عقدت قيادة شرطة محافظة النجف، الجمعة (28 حزيران 2019)، اجتماعاً امنياً بحضور المحافظ لؤي الياسري ...





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