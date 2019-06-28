الأرجنتين تحسم تأهلها لنصف النهائي بهدف ثانٍ في فنزويلا

2019/06/28 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} وضع منتخب الأرجنتين قدماً ونصف في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 بتقدمه على منتخب فنزويلا بهدفين لصفر في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ماراكانا.

ودخل منتخب الأرجنتين اللقاء بالتشكيلة التالية: أرماني، فويث، بازيلا، نيكولاس أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونا، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز وسيرجيو أجويرو.وفي المقابل، جاءت تشكيلة المنتخب الفنزويلي كالاَتي: فارينيز، هيرنانديز، جون شانسيلور، ديل بينو، روزاليس، جونيور مورينو، جيفرسون سافارينو، جوانبي انور، توماس رينكون، ماتشيز وروندون.واحتاج منتخب التانجو لـ10 دقائق فقط حتى يسجل الهدف الأول في المباراة عن طريق لاوتارو مارتينيز على طريقة النجم الجزائري رابح ماجر.وانتظر منتخب الأرجنتين حتى الدقيقة 74 ليضيف الهدف الثاني عن طريق دي بول بعد خطأ فادح من حارس مرمى فنزويلا في التعامل مع تسديدة زاحفه لسيرجيو أجويرو.انتهى

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