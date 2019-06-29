دائرة توزيع كهرباء ذي قار تعلن اطفاء الكهرباء لـ 10 ساعات عن 6 مناطق السبت

2019/06/29 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة توزيع كهرباء ذي قار اليوم الجمعة، ان صباح غدٍ السبت سيشهد قطع التيار الكهرباء عن اقضية الجبايش والفهود ونواحي الطار والمنار والكرمة والفضلية ولمدة 10 ساعات ابتداءا من الساعة الخامسة صباحا.

وعزت الدائرة في بيان اسباب ذلك الى" اطفاء خطي الناصرية القديمة ـ المصب العام 132 kv رقم 1و2 من قبل ملاكات شبكات الجنوب الغربي الى اغراض تسليك مقطع ابراج في الخط الجديد قيد التنفيذ لوجود تقاطع مع الخط القديم".

واشار البيان الى ان" مناطق (ناحية اور، الاسكان الصناعي) ستشهد انقطاعات وبواقع (٤) ساعة قطع مقابل (٢) ساعة تجهيز".

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