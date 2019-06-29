2019/06/29 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C3V06kuhI2A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ادارة نادي الميناء تفاوض مع مدرب حراس المرمى عامر عبد الوهاب لسحب شكوى حجز الحساب المالي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ادارة نادي الميناء تفاوض مع مدرب حراس المرمى عامر عبد الوهاب لسحب شكوى حجز الحساب المالي #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).