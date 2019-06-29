بالصور.. وفاة قيادي بالحشد بسبب “قسوة التعذيب”

2019/06/29 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ حصلت “كلكامش برس” على صور لجثة قيادي في الحشد توفي بسبب قسوة التعذيب من قبل مكتب مخدرات البياع.وذكرت مصادر لوكالتنا إن المكتب حقق مع قيادي في الحشد المدعو جواد كاظم شبل سلطان الحلفي في اللواء 29 وخلال ساعات معدودة توفي من قسوة التعذيب.ولم تكشف المصادر عن سبب اعتقاله وتعذيبه.

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