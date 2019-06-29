الدفاع المدني في كركوك ينظم حملة لمحاربة المخدرات بالمحافظة

2019/06/29 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية دفاع مدني محافظة في كركوك، اليوم الجمعة، عن تنظيم حملة لمحاربة المخدرات في المحافظة عبر نشر الارشادات عبر لافتات توضح مخاطر

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