تحذيرات من إنتشار مرض داء الكلب بالبصرة

2019/06/29 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حذرت النائب عن محافظ البصرة صفاء مسلم بندر، اليوم الجمعة، من إنتشار مرض داء الكلب بسبب تسجيل عدد من الحوادث في مناطق المحافظة

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