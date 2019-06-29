الحلبوســـــي يتعهــــــد بعـــودة منحة الأدبـــاء والصحفيين العام المقبل

2019/06/29 | 00:08

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المشرق – قسم الأخبار:أعلنَ الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عن تعهد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعودة منحة الأدباء والصحفيين والفنانين السنوية اعتبارا من العام 2020.



وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد عمر السراي أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي التقى وفد الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، مشيرا الى ان الوفد طرح موضوعات عدة أهمها، المنحة السنوية للأدباء، وضمان تمويل ثابت للاتحاد على وفق القانون، وتوفير قطع أراضٍ لمقرّات اتحادات المحافظات، فضلاً عن حماية الأديب، والنهوض بالمدن العراقية، والمحررة منها على وجه الخصوص.



وذكر السراي ان الحلبوسي وافق على صرف المنحة السنوية للأدباء والفنانين والصحفيين، ابتداء من العام المقبل، اضافة الى إدراج موازنة خاصة لاتحاد الأدباء في ميزانية العراق للعام ٢٠٢٠، واضاف كما وافق الحلبوسي على تخصيص مقر في مدينة الحبانية السياحية لاتحاد أدباء الأنبار، فضلاً عن مقرّين آخرين للفنانين والصحفيين.



كما حصلت موافقة رئيس البرلمان، حسب السراي، على تمويل جريدة الاتحاد، وتحويلها إلى جريدة أسبوعية، للشروع في نهوضها الذاتي.

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