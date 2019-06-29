2019/06/29 | 00:08

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الصالحــــي: الهيئـات المستقلة قسمت بين الأحزاب والمكونات باستثنـــــاء التركمـــــان

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تاريخ النشر

29/06/2019 12:04 AM

المشرق – قسم الأخبار:اعتبرَ رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي امس الجمعة، انه لا يوجد مسمى هيئات مستقلة فجميعها مقسمة بين احزاب ومكونات، مشيرا الى ان عدم وجود تمثيل للتركمان داخل مجلس الوزراء يعني وجود (مؤامرة).



وقال الصالحي: إن حقوق المكون هي بالاستحقاق الحكومي داخل الكابينة الوزارية، مشيرا الى: ان عدم وجود ممثل لنا داخل مجلس الوزراء معناه ان هناك مؤامرة ستتم من خلال اتخاذ قرار داخل المجلس ونحن مكون رئيسي سنكون غائبين عن ابداء رأينا.



وأوضح: ان عدم وجود تمثيل سياسي للتركمان داخل مجلس الوزراء معناه ان هناك امورا اخرى يريدون تسويقها داخل مجلس الوزراء لذلك لا يريدون وجود التركمان، مضيفا: ان الحديث عن هيئات مستقلة هو امر بعيد كل البعد عن الواقع، معتبرا: لا توجد هيئات مستقلة وجميعها سياسية.



ودعا الصالحي وسائل الاعلام الى عدم تسميتها بهيئات مستقلة ولنسمي الاشياء بمسمياتها، مشددا على: ان الهيئات قسمت ما بين هيئة تابعة لحزب او مكون وهي وزعت بالتساوي ما بين المكونات باستثناء التركمان.

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