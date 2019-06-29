2019/06/29 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الأخبار:ذكر مسؤولان نفطيان ، أمس الجمعة، أن صادرات العراق النفطية من موانئه الجنوبية حتى الآن في يونيو حزيران وصلت إلى 3.44 مليون برميل يوميا.ونقلت «رويترز» عن مسؤولين نفطيين، قولهما،أن «متوسط الصادرات من موانئ البصرة الجنوبية بلغت 3.441 مليون برميل يوميا في مايو أيار».وذكر مسؤول يشرف على عمليات التصدير إن «أعمال صيانة في قطاع من خط أنابيب بحري في الخليج ينقل النفط الخام إلى موانئ البصرة تسببت في إبطاء الشحنات لثلاثة أيام في منتصف يونيو حزيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات جنوب العراق من النفط تصل الى ثلاثة ملايين ونصف برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادرات جنوب العراق من النفط تصل الى ثلاثة ملايين ونصف برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).