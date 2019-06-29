2019/06/29 | 00:11

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الارجنتين تضرب موعدا ناريا مع البرازيل بنصف نهائي كوبا أميركا

تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد، في الشوط الأول من مواجهة

فنزويلا، اليوم الجمعة، ضمن ربع نهائي كوبا أمريكا 2019.ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الأرجنتين فازت في آخر 9

مباريات سجلت فيها الهدف الافتتاحي بكوبا أمريكا.وكانت آخر مرة تقدمت فيها الأرجنتين وفشلت في الفوز، قبل 4 سنوات في

نسخة 2015، عندما تعادلت مع باراجواي بهدفين لكل منهما.أما المباراة التي خسرتها الأرجنتين، بعد تقدمها أولا في كوبا أمريكا،

فتعود إلى 1999، عندما خسرت أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف، في ربع

النهائي.وينتظر منتخب الأرجنتين مواجهة صعبة للغاية حال تأهله لنصف النهائي،

حيث سيلاقي منتخب البرازيل، في قمة نارية.

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