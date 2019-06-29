بالصور امريكا تنشر طائرات المفترس في قطر ضد ايران ترجمة خولة الموسوي

2019/06/29 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز F-22 رابتور المفترس إلى قاعدة العريض الجوية ، قطر ، الخميس 27 يونيو 2019.وتم نشر هذه الطائرات في قطر لأول مرة من أجل الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.(صورة للقوات الجوية الأمريكية ، بقلم الرقيب نيتشيل أندرسون)

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