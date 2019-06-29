2019/06/29 | 00:23

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت المديرية العامة للشؤون الداخلية والامن، السبت (29 حزيران 2019)، القبض على ضابطين بالجرم المشهود بتهمة الرشوة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن، اللواء (حسين عبد الهادي محبوبه) حول تكثيف الجهود وتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود باشرت مفارزنا وباشراف مباشر من منسوبنا (حسين يوسف التميمي) مدير شعبة الشؤون الداخلية في مكتب المفتش العام، حيث تم تنفيذ عمليات الضبط النوعية بالجرم المشهود في عمليتين منفصلتين".واوضح البيان، أنه "تم ضبط ضابط برتبة ملازم اول في مديرية شرطة بغداد متلبس بالرشوة بالجرم المشهود وضابط اخر في مكافحة اجرام بغداد برتبة نقيب"، مبيناً أن "المدير العام وجه على الاستمرار والاشتراك مع المفرزة الخاصة لمفتش عام وزارة الداخلية لتجفيف منابع الفساد بكافة الأشكال والمظاهر".

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنَت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة (28 حزيران 2019)، القبض على الارهابي الذي قام بنقل الانتحاري الذي حاول تفجير نفسه في شارع الكورنيش بقضاء خانقين.

وقال قائد الشرطة، اللواء فيصل العبادي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الجمعة، عن قرب تطبيق ستراتجية "الطرق المحصنة" داخل المحافظة.

وقال العبادي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى تتمتع بموقع سيتراتيجي مهم، وهي تمثل معبر لطرق ب

بغداد اليوم _ بغداد

حذرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، من عصابات منظمة تمارس النصب والاحتيال باللباس الخليجي، تُصرّف عملات بلا قيمة بملايين الدنانير.

وذكرت قيادة شرطة كربلاء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "ال

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