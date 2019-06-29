اليوم.. أعضاء مجلس الأمن الدولي في بغداد

2019/06/29 | 00:28

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بغداد / الصباح

يقوم أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم السبت بزيارة خاصة إلى العاصمة بغداد، لتأكيد دعمهم لجهود العراق في الاستقرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف في بيان تلقته “الصباح”: إن “زيارة أعضاء مجلس الأمن الدوليّ تأتي لتأكيد دعمهم لاستمرار جهود العراق في الاستقرار، وإعادة الإعمار”، وبين أن “زيارة أعضاء مجلس الأمن ستكون إلى بغداد (اليوم السبت) في إطار دعم العراق وهو ينتهج رؤية متوازنة في تعزيز مكانته الدولية”.وتابع الصحاف، ان “زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى بغداد تحمل دلالة واضحة للدور النشط، والفعال للدبلوماسية العراقية”.من جانب آخر، أفادت وكالات أنباء عالمية، بأن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، عيّن الجنرال جيني كارينيان قائدة لبعثة حلف “الناتو “ في العراق.

وستكون كارينيان القائدة الثانية للبعثة منذ إنشائها، وأول امرأة تتولى هذا المنصب، وتخدم كارينيان في الجيش الكندي منذ عام 1986، وقبل تعيينها لقيادة البعثة في العراق كانت قائدة الفرقة الثانية للقوات المسلحة الكندية، كما سبق لها أن خدمت في البوسنة ومرتفعات الجولان وأفغانستان، ومن المقرر أن تحل كارينيان محل الجنرال الكندي الآخر داني فورتينو في منصب قيادة البعثة التي تضم نحو 580 عسكريا بينهم 250 كنديا، والتي تتولى مهام تدريب القوات المسلحة العراقية منذ الخريف الماضي.

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