البنتاغون يعلن نشر طيارين جدد في قاعدة اربيل الجوية ترجمة خولة الموسوي

2019/06/29 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر البنتاغون خبرا وصورا عن انتشار طيارين لمواصلة غزو العراق وهم من الحرس الجمهوري الوطني 270 في ولاية بنسلفانيا ، بقيادة رئيس فريق القوة الجوية إي آند الأول ، الذي تم نشره من قبل 243 من الحرس الوطني في مين الجوية ، في قاعدة أربيل الجوية ، العراق ونشر صور أعضاء القوات الجوية إي أند...

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