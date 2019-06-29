بالصور.. إستشهاد شرطي وإصابة 3 آخرين بهجوم ارهابي جنوب صلاح الدين

2019/06/29 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن منتسباً من الشرطة الاتحادية استشهد واصيب ثلاثة اخرون بهجوم مسلح لتنظمي "داعش" الإرهابي جنوب صلاح الدين.

وقال المصدر

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