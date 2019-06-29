الابتسامة والصراخ أثناء النوم.. ما الذي يراه طفلك حينها؟

2019/06/29 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تلاحظ العديد من الأمهات صراخ أو ابتسامة أطفالهم حديثي الولادة أثناء النوم، ويتساءلن حول إمكانية رؤية الأطفال للأحلام مثل الكبار تمامًا أم لا؟

ويحاول

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