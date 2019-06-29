تُشيرينَ بإصبَعِكِ

2019/06/29 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحليتُشيرينَ بإصبَعِكِإلى فراءِ نمرٍ مرقّطٍتُسمَعُ من مكانٍ مازمجرة تُشيرينَ بأصبَعِكِإلى قوسِ قُزَحٍفينزرِعُ بجانبِهِ قوسانِتُشيرينَ بأصبَعِكِإلى آلةِ كمانٍفيأخذ قوسُها بالعزفِمن دونِ أن تمَسَّهُ يد تُشيرينَ بإصبَعِكِإلى نجمةتتحلَّقُ حولَها نجماتويؤدّينَ معَها رقصَهتُشيرينَ بأصبَعِكِإلى دُميةتعرو جَسَدَها لوهلةٍرعشة تُشيرينَ بأصبَعِكِإلى نورسفيتأقلمُ مع المكانولا يفكّرُ في هِجرة تُشيرينَ بأصبَعِكِإلى فراشةتكتسِبُ الأزهارُألواناً أخرى تشيرينَ بأصبَعِكِإلى شجرةٍ هرمةفتخلعُ عنها ثوبَهاوتتبرعمُ فيها أغصان تشيرينَ بأصبَعِكِإلى غمامَهْيرقصُ الغيمُ من حولِهاوتُصبِحُ علامَهْ

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