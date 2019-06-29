2019/06/29 | 00:42

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مراسل افاق : استشهاد منتسب في هجوم لداعش الارهابي في غرب قضاء بلد

السبت

29

حزيران

2019 :

12:14 am

29

افاد مراسلنا في محافظة صلاح الدين بإستشهاد منتسب وإصابة 3 آخرين

بحالةٍ خطره من الشرطة الإتحادية التابعين للفوج الأول اللواء السادس

الفرقة السادسة النخبة بهجوم مسلح لداعش الإرهابي في منطقة

الفرحاتية غرب قضاء بلد جنوب المحافظة

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