“أبل” تتحدى الحظر الأمريكي وتطرق أبواب الصين

2019/06/29 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت شركة “أبل” الأمريكية أن تتحدى قرارات الحظر الأمريكية، وأن تطرق أبواب الصين.نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا، حول قرار من “أبل” بالتخلي عن تجميع حاسبها المكتبي “ماك برو” الجديد بمصنعها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وانتقالها لتجميعه في الصين.وكانت “أبل” تقوم بعمليات تجميع حواسيب “ماك برو” في مصنعها الأمريكي […]

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